COPPA ITALIA - Lazio-Juventus, le quote della gara

Il pari di Cagliari è arrivato al termine dell’ennesima serata di luci e ombre di questo inizio 2024 per la Juventus, chiamata ora a focalizzarsi sull’unico trofeo ancora raggiungibile, la Coppa Italia. Per approdare in finale, i bianconeri dovranno difendere il prezioso 2-0 dell’andata inflitto alla Lazio. I ragazzi dell’ex Igor Tudor, al contrario, sono chiamati a una complicata rimonta per giocarsi l’ultimo atto in una competizione che negli ultimi anni ha spesso sorriso ai colori biancocelesti.Secondo Betclic, l’esito dell’incontro nei novanta minuti rimane sospeso in un limbo di incertezza. I favoriti sono gli uomini di Massimiliano Allegri, con una quota-vittoria di 2.44, mentre un successo dei padroni di casa è a 2.85. Il pareggio è stimato a 3.13, mentre si prospetta in generale una gara con poche reti, dato che l’Under 2.5 è indicato a 1.56 e l’Over 2.5 è a 2.19. In ottica qualificazione pare non esserci proprio storia, con la Juve a 1.07 e la Lazio addirittura a 8.00.Il 30 marzo di quest’anno, all’Olimpico, un gol di Adam Marušić in pieno recuperò regalò un urlo di gioia alla compagine capitolina, che si impose per 1-0, punteggio quotato oggi a 6.75 da Betclic. Esito ben diverso nei due precedenti stagionali giocati a Torino. Il 16 settembre 2023, alla quarta giornata di Serie A, la Juventus trionfò per 3-1, mentre nel primo round di questo doppio confronto di Coppa Italia con la Lazio del 2 aprile scorso il risultato fu 2-0. In questo nuovo incrocio a Roma, lo 0-2 juventino è dato a 10.00, mentre l’1-3 è a 22.00.Tornare in campo e lasciare il segno in un’occasione importante. Questo è l’obiettivo di Ciro Immobile, ancora in dubbio per una maglia da titolare, ma sicuramente determinato a cercare la via del gol, che Betclic quota a 3.30. Sulla trequarti, probabile conferma per la coppia Felipe Anderson-Luis Alberto. La firma del brasiliano, che nelle scorse settimane era stato accostato proprio alla Juventus per la prossima stagione prima della scelta del Palmeiras, è indicata a 5.50, mentre lo spagnolo è a 7.00 (per Snai il gol di Luis Alberto è dato a 5.00). Determinanti contro i biancocelesti sia lo scorso settembre in campionato che nel recente match di coppa, Dušan Vlahović e Federico Chiesa puntano a finire ancora una volta sul tabellino dei marcatori. Le loro chance sono stimate rispettivamente a 2.60 e 4.00. Possibile occasione, almeno a partita in corso, per Kenan Yıldız, che fa registrare una quota-gol di 5.00.In attesa di conoscere le due finaliste, Danilo e compagni si candidano momentaneamente come favoriti per alzare la Coppa Italia al cielo, con una quota Betclic di 1.75. Seguono l’Atalanta e la Fiorentina, appaiate a 4.25, e la Lazio, a 15.00.