Stavolta non c'èche tenga. Stavolta c'è stato, a ricordare come nel calcio ci sia sempre un'occasione in più di riscatto. La Juventus è in finale di Coppa Italia, nonostante a vincere sia stata la Lazio di Tudor. E' 2-1 all'Olimpico e alla doppietta di Taty Castellanos è arrivata la risposta del polacco, tra i più criticati in questa stagione.Sembra un volo onirico, un sogno a occhi aperti. Tutto è stato il suo contrario. Ma ciò che conta, analisi a parte, è il risultato. E gli abbracci finali. La Juve si giocherà ancora un trofeo e ha la possibilità di chiudere al meglio la stagione. Che no, non è finita. Non finirà stasera.