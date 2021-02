Quella tra Atalanta e Juventus sarà una finale inedita di Coppa Italia. La gara in programma il 19 maggio prossimo infatti rappresenta una prima volta, perché le due squadre non si sono mai sfidate per un trofeo. I bianconeri si sono qualificati per la finale dopo lo 0-0 di ieri sera contro l'Inter e la vittoria per 2-1 dell'andata; la squadra di Gasperini ha pareggiato 0-0 all'andata a Napoli vincendo 3-1 stasera grazie a Zapata e Pessina.