Il prossimo impegno della Juve in campionato sarà contro la Salernitana, con i bianconeri che vogliono 'vendicarsi' di quanto accaduto all'andata in occasione della rete annullata a Milik a pochi secondi dallo scadere. Ma martedì sera toccherà a Vlahovic trascinare l'attacco della Vecchia Signora e lo farà contro una delle sue vittime preferite. Già, perchè il serbo ha segnato 3 reti in altrettante sfide in Serie A contro la squadra campana.