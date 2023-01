Lavola ai quarti di finale digrazie a Paulo: è stato proprio l'ex, infatti, a firmare il gol - l'ottavo stagionale - che ha consentito alla squadra giallorossa di battere ilper 1 a 0 e di conquistare l'accesso alla prossima fase del torneo in cui incontrerà la vincente di Napoli-Cremonese in programma martedì 17 gennaio. Questa sera l'argentino non era nemmeno partito titolare: è entrato in campo all'inizio del secondo tempo al posto di Lorenzo, che Josè Mourinho ha preferito risparmiare per un problema fisico.