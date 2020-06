Una premiazione differente. Praticamente self service. Come racconta la Gazzetta, non ci sarà alcun rappresentante delle istituzioni a omaggiare i vincitori e a consegnare loro il trofeo. Lo stesso per le medaglie: i calciatori delle due squadre saliranno sul palco - in maniera distanziata - e troveranno la medaglia da appendere da soli al collo. C'è possibilità di assembramento, ma solo nel caso in cui si dovesse vincere: quando il capitano della squadra vincitrice solleverà la Coppa, gli altri compagni potranno unirsi nei festeggiamenti. Il classico protocollo della festa verrà dunque stravolto in base alle nuove norme.