La Juventus U23 è pronta per la finalissima di Coppa Italia di Serie C, contro la Ternana. Per i bianconeri si tratta di un'occasione unica, visto che mai il trofeo della terza serie italiana è finito nella bacheca juventina. Così, i ragazzi di Fabio Pecchia sono chiamati all'impresa, contro una Ternana che parte leggermente favorita. La partita andrà in scena alle 20.45, allo stadio Manuzzi di Cesena e sarà trasmessa su Rai Sport. Come ha fatto vedere la Juventus su Twitter, i giocatori dell'U23 sono arrivati da poco allo stadio e poi hanno cominciato il riscaldamento.