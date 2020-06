Stasera il calcio italiano riparte con il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Il 13 febbraio scorso la gara d'andata a San Siro era finita 1-1 con Ronaldo che aveva risposto al vantaggio rossonero di Rebic. Chi vince passa; lo 0-0 qualificherebbe la squadra di Sarri per la regola dei gol in trasferta, l'1-1 manda direttamente ai rigori (non ci saranno i supplementari, è una novità di questa edizione straordinaria della Coppa) e qualsiasi pareggio con più gol qualificherebbe il MIlan alla finale.