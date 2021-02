Juventus e Inter si giocano l'accesso alla finale di Coppa Italia. Questa sera all'Allianz Stadium va in scena la semifinale di ritorno della coppa nazionale, che vedrà di fronte Pirlo e Conte per la terza volta in poco più di venti giorni. All'andata ha vinto la Juve 2-1 in trasferta a San Siro.



Come si può qualificare il club bianconero? Così:



Se vince, con qualsiasi punteggio;

Se pareggia, con qualsiasi punteggio;

Se perde con il punteggio di 0-1.



Sarebbe eliminata in tutti gli altri casi (Inter vincente con due gol di scarto o con un gol di scarto ma almeno 3 segnati), salvo se l'Inter vincesse 2-1, in questo caso si andrebbe ai supplementari.