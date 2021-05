di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Missione Coppa Italia. Per il secondo trofeo stagionale. Per l'ultimissimo atto di un campione come Gigi Buffon e chissà poi chi lo seguirà. Insomma, ci sono tanti motivi per non perdersi la sfida, altrettanti per godersi tutto l'avvicinamento a una finalissima dai mille significati e dai molteplici aspetti.



I bianconeri partono alla volta di Reggio Emilia da Torino: volti distesi e concentrati verso la sfida di domani, all'Atalanta di Gasperini già certa di un posto in Champions e sulle ali dell'entusiasmo. Tutto in 180 minuti per il presente e futuro della Juventus: si parte da qui, da un treno che parte e da una squadra pronta a vincere. Ancora.