Un altro caso "social" in casa Roma. Un altro caso social che coinvolge l'ex capitano giallorosso Francesco Totti. L'ex numero 10 della Roma, infatti ha messo "mi piace" su Instagram al post con cui Gigi Buffon festeggiava il passaggio alle semifinali di Coppa Italia proprio ai danni della Roma. "​Avanti tutta anche in Coppa Italia!" ha scritto Super Gigi sul suo profilo Instagram postando la foto della parata su Kolarov. Tra i tanti like dei giocatori della Juve è spuntato pure quello di Totti, scatenando nuove spaccature tra i tifosi della Lupa.Già qualche settimana fa Totti era finito al centro delle critiche per un like ad un post contro Alessandro Florenzi, like poi smentito dallo stesso ex numero 10 di Roma e Nazionale. Anche stavolta, però, c'è scappato un cuore galeotto, vero che con Gigi è legato da una lunga amicizia ma vero pure che la Juve aveva eliminato la Roma. E i tifosi giallorossi sono ancora divisi.