La Juventus ieri sera ha battuto per 4-0 la Spal nei quarti di finale di Coppa Italia e si è regalata una sfida molto suggestiva per le semifinali. La possibilità di prendersi la rivincita contro l'Inter dopo la recente debacle di San Siro in campionato. Saranno impegni molto ravvicinati: l'andata si disputerà infatti già la prossima settimana, e la settimana successiva il ritorno. Un ritmo arrembante nel calendario, come quello che dovrà avere la Juve sul campo. Sulla carta gli incontri dovrebbero svolgersi in due mercoledì, il 3 e 10 febbraio. Ma non è da escludere di potersi eventualmente accordare sui giorni.