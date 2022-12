Al ritorno in campo, in fondo, non manca più così tanto. E per lasi avvicina anche il momento dell'esordio in, con la sfida degli ottavi di finale contro ilin programma ilall'Allianz Stadium. Il club bianconero, intanto, ha reso noti i dettagli sulle fasi di vendita dei- prelazione sul posto per gli abbonati 22/23: dalle ore 10:00 di venerdì 2 dicembre alle ore 13:59 di lunedì 5 dicembre. Juventus riserva agli abbonati 22/23 la possibilità di acquistare non solo il proprio posto in anticipo, ma anche di beneficiare della funzionalità di cambio nominativo (a una delle riserve già inserite su My Season Pass). La tariffa INTERO CN sarà disponibile solamente durante questa fase di vendita;- vendita riservata a J1897: dalle ore 16:00 di lunedì 5 dicembre alle ore 15:59 di martedì 6 dicembre;- vendita riservata a J1897, B&W Member e B&W Lite Member dalle ore 16:00 di martedì 6 dicembre alle ore 9:59 di mercoledì 7 dicembre;- vendita libera dalle ore 10:00 di mercoledì 7 dicembre.Per tutti i dettagli CLICCA QUI