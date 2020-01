La Fiorentina passa a quarti di Coppa Italia, superando l'Atalanta nella gara del pomeriggio. I Viola passano subito in vantaggio, grazie al gol all'11' di Patrick Cutrone, rientrato in Italia dopo la parentesi non fortunata in Champions. Al vantaggio della Fiorentina, ha risposto Ilicic a metà della ripresa, mentre è stato Pol Lirola a timbrare il gol della vittoria, con una rete da due passi dopo l'assist di Erick Pulgar. Alle 18,00 toccherà al Milan, che ospita la Spal, mentre in serata sarà il turno della Juventus, all'Allianz contro l'Udinese.