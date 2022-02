E' appena terminata la sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina, con i viola che a sorpresa sono risuciti ad espugnare il campo del Gewiss Stadium per 2-3 e a garantirsi di fatto l'accesso alle semifinali. E' stata una partita ricca di colpi di scena quella di Bergamo, con la Dea che era prima andata in svantaggio per effetto della prima rete in maglia viola di Piatek, poi ha ribaltato la situazione con Boga ( anche per lui si tratta del primo centro con la nuova maglia), poi con Zappacosta. La Fiorentina però non ci sta e negli ultimi 20 minuti tira fuori tutta la rabbia accumulata nei giorni passati sia per la cessione Vlahovic ma anche per la pesante sconfitta interna contro la Lazio. Agguanta il pari al 71' ancora con Piatek, per poi raggiungere la gloria al minuto numero 92, grazie alla rete di Nikola Milenkovic. Ora si attende solo di conoscere il risultato dell'Allianz Stadium, con Dusan Vlahovic che è stato già messo nel mirino.