Domani arriverà l'annuncio ufficiale, in occasione del consiglio di Lega Serie A. Ma, in realtà, è tutto già deciso: la finale di Coppa Italia tra Juve e Atalanta, il 19 maggio, sarà disputata a Reggio Emilia e non a Roma. Come racconta Tuttosport, il cambiamento è dato dalla necessità dell'Olimpico per Lazio-Roma, recupero della 25esima giornata non disputata per il focolaio covid nello spogliatoio granata.



CON I TIFOSI? - TS parla inoltre della possibilità della presenza - parzaile - del pubblico sugli spalti. Dipenderà dall'andamento della pandemia e da un possibile via libera del governo. In ultimo, dall'approvazione della Regione Emilia-Romagna.