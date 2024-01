Conferenza Allegri pre Juve-Frosinone: la diretta testuale

L'occasione di andare (ancora) in semifinale di, la voglia di continuare a sognare in una stagione decisamente diversa dalle ultime. Latorna in campo e oggi è già vigilia, dunque è tempo di conferenza stampa.parlerà alledalla sala stampaper presentare i temi della sfida.- "Valore importante, sono molto contento perché aver raggiunto la 400esima partita con la Juve e avere davanti due mostri sacri come allenatori del calcio italiano e mondiale come Trapattoni - che ho avuto a Cagliari - e Marcello Lippi, a cui sono legato a livello affettivo è un grande onore per me. Domani è importante vincere la partita, passare il turno e arrivare in semifinale".- "Chiesa non può giocare, non è convocato. Il ginocchio stava meglio, niente di preoccupante, se tutto procede come oggi martedì lo avremo. Cambiaso si è sfebbrato e sta bene. Fuori abbiamo Chiesa, Rabiot, De Sciglio che sta facendo il percorso personale, Kean. Tutti gli altri sono a disposizione".- "Gatti giocherà, Bremer lo stesso. Danilo o Rugani vedremo chi giocherà. Perin gioca in porta e rientra Locatelli".- "Di mercato non parlo, domani c'è la partita e ci pensano Giuntoli e Manna. Non sono io a dire la destinazione di Kean. Al momento è alla Juventus, sono contento per la prima parte di stagione, nonostante sia ora fermo da un po' di giorni".- "Abbiamo lavorato su questo, basta alzare l'attenzione e tornare ad aver paura di prendere gol, a essere meno pigri in fase difensiva. Ci stiamo lavorando".- "Domani partita secca. Anche domenica, perdendo 3-0, il Frosinone ha fatto il 3-2 e poteva fare il 3-3. Squadra che gioca, spensierata, per loro è un'occasione unica per arrivare in semifinale e battere la Juventus. Serve una partita molto importante, per noi è un obiettivo. Arrivare in semifinale, fare partite in più... Serve una partita seria, con rispetto. Con l'obiettivo di arrivare in semifinale. Il Frosinone fa gol in tutte le partite, crea pericoli, serve una partita molto buona per passare il turno. Con la Salernitana preso gol all'inizio? Con la Salernitana preso gol su errore tecnico, ma abbiamo preso gol come Genova, Salerno, Frosinone stesso... Non è prendere gol, che ci sta, è impossibile non prenderne. Ma vanno presi in un certo modo, non come li abbiamo presi noi".- "Più vecchio o più saggio? Più vecchio calcisticamente sicuro. Sono pure contento. Quando sono arrivato non pensavo di fare 8 anni alla Juventus, poi 2 sono stato fermo. Dal 2014 che sono qui alla Juve, è un motivo d'orgoglio per me. E' una cosa che mi piace. Non pensiamo a ciò che è stato. Più della 400esima partita, c'è una semifinale da raggiungere. Ho imparato qui a vedere sempre quello che è dopo e mai pensare a quanto accaduto un minuto prima".- "Difficilmente, Cambiaso viene da un'influenza e Iling arriva da un buon cambio. Domani vedremo come stanno tutti. O gioca Weah o Kostic. O Iling o Kostic. Cambiaso può fare anche la mezzala. Conta che stiano tutti bene, a Salerno i cambi sono stati importanti e determinanti soprattutto".- "Dovrebbe essere a disposizione per martedì. Vediamo. Ci sono ottime possibilità. Domani non ci sarà. Sta facendo un programma di riabilitazione, ma il ragazzo è tranquillo".- "Fisicamente stiamo decisamente meglio, la squadra aumenta molto la fase d'intensità nella parte finale. Non è un discorso offensivo o difensivo. Con la palla serve fare bene in fase propositiva, stiamo cercando di migliorare. E quando non ce l'abbiamo serve difendere bene. Se non prendi da un po' gol è normale che si abbassino le difese immunitarie. Serve rialzarle, altrimenti ti abitui a prenderle come le ultime quattro. E questo non va bene".- "Non ne cancellerei neanche una. Comunque nel calcio, tutti i giorni ci sono sfide, soprattutto con la Champions, si vive per quello e si lavora per quello. Quest'anno ci manca tanto e mi manca tanto non giocare la Champions. In 8 anni tante sfide bellissime, abbiamo giocato tante partite importanti. Inutile stare qui a ricordare. Ricordo tutte con piacere, anche le brutte, come quando perdevamo 3-0 a Genova dopo 27 minuti".- "Quando sei alla Juventus la pressione c'è sempre, lavori per il massimo dei risultati. E' iniziato un percorso importante, la Juve ha dominato per 10 anni in Italia. Un po' di risultati li ha fatti, diciamo. Ci sono anche le altre. Due anni dopo la squadra è cambiata tanto, ci sono tanti giovani. L'ambizione dobbiamo averla, c'è sempre bisogno per avere il massimo. Poi ci sono gli avversari. Pensiamo alla Coppa Italia, una vittoria ci porterebbe in semifinale e poi ci tufferemmo in Coppa Italia".- "Smaltita la febbre, recuperato. Domani decido su Milik-Vlahovic, Vlahovic-Yildiz, Yildiz-Vlahovic".Allegri farà il punto innanzitutto sugli infortunati: Rabiot e Chiesa vanno verso il forfait , torna invecesembra recuperato. Ci sarà spazio per altre seconde linee? Staremo a vedere.La conferenza stampa sarà visibile in diretta su Juventus TV.Allegri parlerà in conferenza alle