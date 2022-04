Mercoledi sera all'Allianz Stadium andrà di scena la gara della semifinale di ritorno tra Juventus e Fiorentina, dove la vincente andrà a sfidare quella che avrà la meglio nell'altro confronto tra Milan ed Inter. Ma c'è un dato che sorride ai bianconeri, perchè tra le avversarie che hanno affrontato la Juventus più di due volte in Coppa Italia, la Fiorentina è quella che in percentuale ha ottenuto più successi contro Madama(43% - sei in 14 precedenti); tuttavia i viola hanno vinto solo una delle ultime sette sfide nella competizione contro questa avversaria (3N, 2P), un 2-1 il 5 marzo 2015 grazie a una doppietta di Mohamed Salah (Fernando Llorente a segno per i piemontesi).