È l'Inter la prima finalista dell'edizione 2021-22 di Coppa Italia. Vittoria secca per i nerazzurri nel derby contro il Milan, terminato 3-0 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez nel primo tempo e al gol all'82' di Robin Gosens. L'avversaria della squadra di Simone Inzaghi uscirà dalla semifinale di ritorno di domani sera tra Juve e Fiorentina, in programma all'Allianz Stadium: a Torino si riparte dall'1 a 0 dell'andata per i bianconeri. L'ultima "tappa" della competizione si disputerà mercoledì 11 maggio alle 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma.