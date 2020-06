Mercoledì sera l'ultimo atto di una Coppa Italia versione straordinaria. Semifinali e finale in pochi giorni, Juve e Napoli a giocarsi il trofeo all'Olimpico di Roma. E' bastato un pareggio contro il Milan a Maurizio Sarri per incrociare di nuovo la sua ex squadra. Sfida speciale per l'allenatore bianconero, qualche tifoso si preoccupa: "Speriamo che non si emozioni troppo' si legge sui social.. Sarà il primo trofeo post virus, particolare e speciale. Una coppia in più da mettere in bacheca, la Juve non vuole fallire