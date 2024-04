La Juventus dopo la vittoria per 2-0 nell'andata della semifinale di Coppa Italia cercherà di conquistare il pass per la finale all'Olimpico il 23 aprile. Per il ritorno Allegri non potrà contare su Federico Gatti, squalificato. Ma pensando già più avanti, alla possibile finale che si disputerà il 15 maggio, i bianconeri potrebbero perdere alcuni giocatori importanti. Sono infatti in diffida Manuel Locatelli e Filip Kostic oltre a Timothy Weah, che è stato ammonito proprio contro i biancocelesti. In caso di ulteriore cartellino giallo, salterebbero l'atto finale. In ogni caso, sembra difficile pensare che Allegri possa rinunciare a Locatelli, assumendosi il rischio di perderlo successivamente.