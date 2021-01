JUVENTUS - SPAL 4-0

(16' Morata rig., 33' Frabotta, 78' Kulusevski, 94' Chiesa)



JUVE (4-4-2): Buffon; Dragusin, De Ligt, Demiral (83' Da Graca), Frabotta (66' Alex Sandro); Bernardeschi (46' Di Pardo), Fagioli (87' McKennie), Rabiot, Ramsey; Morata (66' Chiesa), Kulusevski. A disp: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Arthur. All. Pirlo

SPAL (3-4-2-1): Berisha; Okoli, Vicari (46' Tomovic), Ranieri (46' M. Sala); Dickmann, Sal. Esposito (66' Valoti), Missiroli (86' Viviani), Sernicola; Brignola, Seck; Floccari (66' L. Moro). A disp: Thiam, Minelli, Paloschi, Spaltro, Strefezza. . All. Marino



Arbitro: Ivano Pezzuto



AMMONITI Sernicola e Valoti (S), Chiesa e Rabiot (J)



NOTE Rabiot era stato ammonito per simulazione in occasione del rigore poi trasformato da Morata, ma il Var Mazzoleni ha invitato l'arbitro a rivedere l'azione: cartellino giallo revocato e tiro dal dischetto