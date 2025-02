Coppa Italia, chi incontrerebbe la Juventus in semifinale

Getty Images

Reduce dalla vittoria in trasferta contro il Cagliari, la quarta consecutiva in campionato, laè pronta a tornare in campo per i quarti di, che mercoledì sera la metterà di fronte all'all'Allianz Stadium. La squadra toscana arriva a giocarsi un posto nella semifinale della competizione dopo aver battuto agli ottavi la Fiorentina e, nei turni precedenti, il Torino e il Catanzaro. I bianconeri hanno già sconfitto di recente, sempre in casa, la formazione di Roberto D'Aversa in Serie A, con il risultato di 4-1, ma chiaramente domani sarà tutta un'altra storia. Il fischio d'inizio della sfida è in programma alle 21.00.

Chi incontrerebbe la Juventus in semifinale di Coppa Italia

In caso di qualificazione alla semifinale, che prevede un doppio scontro andata-ritorno a differenza delle precedenti sfide, la Juventus troverebbe poi ildi Vincenzo Italiano, che ai quarti ha superato l'Atalanta a Bergamo per 1 a 0 e agli ottavi il Monza per 4 a 0. Già certo, per via del sorteggio, che la prima gara si disputerebbe allo stadio Dall'Ara, mentre la seconda a Torino. I rossoblù, quindi, saranno spettatori decisamente interessati della partita di domani sera, così come di quella odierna tra Inter e Lazio, dall'altro lato del tabellone: la vincente troverà in semifinale il Milan, che il 5 febbraio scorso ha battuto la Roma a San Siro per 3 a 1. Lo scenario verso l'ultimo atto nella Capitale, quindi, si sta delineando sempre di più.