1







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Quattro gol in una notte. Ed è tutto vero, ed è tutto merito della Juventus. I bianconeri battono la Sampdoria per 4-1 e l'aria sembra essere tornata un po' di festa, comunque più serena. Segnano Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata, quest'ultimo su calcio di rigore concesso magnanimamente dal dieci argentino. Il clima è esattamente questo qui: uno per tutti e tutti per uno, con un 'uno' esattamente variabile. Un po' Paulo e un po' Allegri, che sarà il più soddisfatto di tutto.



A parte i soliti noti, cosa resta? Una grande prova del giovane Aké, ma anche risposte sostanziali da parte di Arthur. Non era materiale scontato, quello visto stasera. Ed è tutto ciò che doveva arrivare, anche per testare il carattere da Juventus.



Leggi le pagelle nella gallery dedicata