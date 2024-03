Lasfiderà laprima allo Stadio Olimpico di Roma per la gara valida per il campionato nella giornata di sabato alle ore 18. Poco dopo però, nella serata di martedì, la Juventus ospiterà la Lazio per la gara di Coppa Italia, semifinale di andata. Stando a quanto scrive oggi Tuttosport la gara va verso il soldout per lo. Le curve infatti sono già totalmente esaurite. Negli altri settori sono rimasti alcuni biglietti ma davvero pochi. Il pubblico nella casa bianconera ha sempre risposto presente in questa stagione. Ci sono stati 15 soldout su 17 gare. Con il 95% dei seggiolini occupati.