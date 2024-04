Coppa Italia, Juventus-Lazio: le quote

Dopo la doccia fredda firmata in pieno recupero da Adam Marušić, i ragazzi di Massimiliano Allegri avranno subito l’occasione di confrontarsi nuovamente con laguidata dall’ex Igor Tudor, questa volta a Torino, nella semifinale di andata della. Il tecnico croato ha riportato entusiasmo in casa biancoceleste, dove ora l’obiettivo è quello di concludere al meglio il campionato, con il derby di sabato sullo sfondo, e di provare ad alzare l’ultimo trofeo disponibile. Una motivazione, quest’ultima, che spinge anche lastessa a fare di tutto per evitare di chiudere un’altra stagione senza titoli.Stando alle ipotesi dei, il periodo di crisi dei bianconeri potrebbe essere vicino a una svolta in positivo.- L’addio alla corsa per lo Scudetto e il periodo di enorme affanno attraversato tra febbraio e marzo hanno creato diversi malumori dalle parti della Continassa. Secondo Betclic, però, Danilo e compagni sapranno restituire nuovamente il sorriso al proprio pubblico, con un successo nel match di questa sera dato a 1.81 (per Sisal a 1.80). Quota a 3.35 per il pareggio, mentre la compagine capitolina è indicata a 5.05. Anche le previsioni sul passaggio del turno, che varrebbe l’approdo in finale, parlano di una Juve favorita, a 1.47, rispetto alla Lazio, a 2.55.- Il 2 febbraio 2023, nella gara secca dei quarti di finale giocata nel capoluogo piemontese, un colpo vincente di Bremer garantì ai suoi la qualificazione. La replica dell’1-0 è indicata a 4.70 da Betclic. Per i capitolini, trasferta torinese poco fortunata anche nella partita giocata in questa Serie A il 16 settembre 2023, quando la doppietta di Vlahović e il timbro di Chiesa, insieme al gol della bandiera di Luis Alberto, fissarono il punteggio sul 3-1. La ripetizione del risultato esatto è data a 17.00.- Dopo la squalifica scontata nel weekend appena trascorso, l’attaccante serbo punta a un rientro con gol, dato a 2.25 da Betclic. Quota-gol a 4.00, poi, per Ciro Immobile, desideroso di tornare a essere decisivo. Dal punto di vista tattico, Tudor potrebbe puntare su Felipe Anderson e Luis Alberto alle spalle del centravanti campano. Una rete del brasiliano, accostato a più riprese alla Juventus in ottica calciomercato, è data a 8.00, mentre lo spagnolo è a 9.50. Insieme a Vlahović, dovrebbe esserci Federico Chiesa, con quota-gol a 3.70. A 8.50 la stima su un altro centro di Bremer, man of the match poco più di un anno fa.Juve favorita per alzare la coppa - Tra le quattro squadre ancora in corsa, la Juventus è al momento la candidata numero uno per la vittoria finale, quotata a 2.25 da Betclic. Seguono l’Atalanta, a 3.75, la Lazio, a 5.00, e la Fiorentina, a 5.50.