Dove vedere Juventus-Lazio di Coppa Italia?

Partita: Juventus-Lazio

Data: 2 aprile 2024

Orario: 21:00

Canale TV: Canale 5

•Streaming: Mediaset Infinity



Le probabili formazioni

A pochi giorni dal trionfo della Lazio, si prospetta una nuova sfida tra biancocelesti e. Questa volta il confronto non avviene per la Serie A e non si terrà a Roma, ma piuttosto a Torino per l'incontro d'andata delle semifinali di Coppa Italia. La partita determinerà una delle due finaliste, con il ritorno previsto alla fine del mese., anche loro in campo questo aprile.Nel quarto di finale di Coppa Italia, la Lazio ha superato di misura la Roma nel Derby capitolino, mentre laha avuto un match agevole (4-0) contro il, e gioca dal primo minuto. I dubbi di Allegri li abbiamo riassunti qui. Sulla probabile formazione, le certezze non sono tantissime. Un paio sono però solide: McKennie e Vlahovic torneranno dal primo minuto.