Finale Coppa Italia: le scelte di Allegri

Ormai mancano poco più di 24 ore, pertanto le ultime riserve saranno sciolte a breve. La sensazione, comunque, è che Massimilianoabbia già le idee abbastanza chiare in merito alla formazione da schierare dal primo minuto domani sera allo Stadio Olimpico, nella finale ditraMentre sulla difesa c'erano pochi dubbi (a indossare una maglia da titolare davanti a Mattia Perin saranno Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo), l'incertezza più grande negli ultimi giorni è stata quella legata al ruolo di regista, in assenza dello squalificato Manuel Locatelli: stando a quanto rivelato da Romeo Agresti, a prendere il posto dell'azzurro potrebbe essere Hans(e non Fabio Miretti, provato a sua volta davanti alla difesa), che negli ultimi tre mesi ha collezionato appena 14 minuti ma evidentemente è stato ritenuto pronto per questo importante appuntamento.

La formazione provata nelle ultime ore, poi, ha visto nella linea mediana Andrea Cambiaso, Weston McKennie, Adrien Rabiot e Samuel Iling-Junior (che andrebbe quindi a sostituire Filip Kostic), mentre in attacco pare che Allegri sia intenzionato ad andare "sul sicuro": spazio dunque a Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, con Kenan Yildiz eventualmente pronto a subentrare così come Arek Milik e Moise Kean, tutti a caccia di gol in questo finale di stagione molto complesso in casa bianconera.

