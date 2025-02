Juve-Empoli, TOP e FLOP al 45': fischi per Koopmeiners, Nico Gonzalez drammatico

2025 Getty Images

Non ci siamo. Non. Ci. Siamo. Va scandito bene, anche per una questione di frustrazione: tra l'Empoli e la Juventus, in un quarto di finale che sembrava già scritto, ci si mette un vecchio adagio del calcio: le partite si giocano. E si giocano per davvero. Altrimenti si rischia di soccombere, e di fallire.A fine primo tempo, è una delle Juve più brutte di tutta l'annata: disordinata, inefficace, impotente negli ultimi metri. E l'Empoli è meritatamente in vantaggio con la rete di Maleh per 1-0, risultato (e non solo) che causa i fischi copiosissimi dello Stadium.

Ancora una volta, ci si sofferma a chiedere: ma perché? La Juve si ritrova a giocare con un uomo in meno, e in più c'è una questione oggettiva di goffaggine. Non fa passi in avanti, Koop. Tutto il contrario.Praticamente, 100 milioni bocciati in un quarto di finale di Coppa Italia, sulla carta pure facilissimo. L'errore che porta al destro di Maleh arriva da un appoggio teoricamente semplice, che l'argentino puntualmente sbaglia. Siamo alle solite.Ma versione esterno. Perché non è neanche una brutta partita - un paio di giocate sono di livello assoluto -, però la sensazione generale è che sia troppo lontano dal suo habitat (più) naturale.Che riflette l'atteggiamento della squadra. Inerme, brutta, totalmente inefficace. Si pensava di essere già in vacanza? Bene, si torni subito in campo e si dimostri tutt'altro: è il primo tempo più brutto della sua gestione.