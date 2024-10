Come acquistare i biglietti per Juventus-Cagliari?

J1897 MEMBER: dalle ore 14:00 di venerdì 25 ottobre la vendita sarà riservata esclusivamente ai J1897 Member che potranno acquistare fino a 4 biglietti solamente, però, per altri J1897 Member, a un prezzo davvero speciale;

BLACK & WHITE e STADIUM MEMBER: dalle ore 14:00 di venerdì 25 ottobre anche i Black & White e Stadium Member potranno accedere alla propria fase di vendita riservata e potranno anche acquistare fino a 4 biglietti solamente, però, per altri Member, approfittando della tariffa riservata;

ABBONATI e POSSESSORI JUVENTUS CARD: dalle ore 14:00 di martedì 29 ottobre anche gli abbonati e i possessori di Juventus Card potranno accedere alla fase di vendita a loro riservata e, inoltre, potranno acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per i propri amici bianconeri. Si ricorda che per gli abbonati 2024/2025 "BASE", "UNDER" e "FULL" non varrà la prelazione sul posto, ma potranno acquistare un biglietto nei settori disponibili.

OFFICIAL FAN CLUB: gli iscritti agli Official Fan Club, invece, potranno fare riferimento al proprio JOFC per tutte le informazioni di biglietteria. È sempre attiva la vendita tramite gli Official Fan Club. Trova quello più vicino a te QUI per avere tutte le informazioni di biglietteria.

PREMIUM & VIP: a partire dalle ore 14:00 di giovedì 25 ottobre, saranno disponibili anche i posti PREMIUM & VIP – con un’offerta che include anche un servizio di Hospitality in varie aree dell'Allianz Stadium –.

direttamente on-line, sarà disponibile anche l’offerta Premium & VIP - che oltre al biglietto include anche il servizio di Hospitality in varie aree dell’Allianz Stadium. Scopri tutti i prodotti PREMIUM disponibili!

SETTORE OSPITI: ricordiamo che, in tutte le fasi di vendita, per i tifosi residenti nella provincia di Cagliari vi è l’obbligo di acquisto dei tagliandi ESCLUSIVAMENTE all’interno del "Settore Ospiti", muniti di tessera.

Dal sito ufficiale della JuveMartedì 17 dicembre 2024, alle ore 21.00, laesordirà – da detentrice del titolo – nellaI bianconeri inizieranno il loro cammino dagli ottavi di finale affrontando tra le mura amiche ilSono già disponibili sull’duecontenenti entrambi la partita contro i sardi. Si tratterà di una gara secca: chi vincerà proseguirà il proprio cammino nella competizione. Acquistarli da subito permetterà di garantirsi i posti migliori per tutte e tre le partite incluse a un prezzo molto vantaggioso.A partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 25 ottobre, sarà inoltre possibile per i tifosi acquistare i tagliandi per questa gara in base alle seguenti fasi di vendita: