Designata la squadra arbitrale del match difemminile tra, valido per la semifinale di ritorno (si riparte dall'1 a 1 dell'andata). A dirigere la sfida in programma sabato alle 14.30 sarà Francesco Carrione di Castellammare di Stabia, coadiuvato dagli assistenti Lencioni di Lucca e Munerati di Rovigo. Scelto come quarto uomo Mirabella di Napoli.