Sarri contro Gotti. Ancora. Il maestro ritrova l'allievo e la Juve sfida l'Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia. Avete bisogno di informazioni? Siamo qui per voi. Innanzitutto: questa sarà una gara da dentro o fuori, chi vincerà affronterà la vincente di Parma-Roma nei quarti di finale del torneo. I bianconeri hanno affrontano 3 volte i friulani in questa competizione: il bilancio parla di 2 pareggi e una vittoria. La partita si giocherà questa sera alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in chiaro - e in esclusiva su Rai. Possibilità di vederla in streaming e via app grazie a Rai Play.



LA PROBABILE FORMAZIONE - Da Buffon alla possibilità Ronaldo: scopri la probabile formazione nella gallery dedicata.