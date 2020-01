Ritorna la Coppa Italia, in un mercoledì da leoni che si conclude con la sfida delle 20.45 tra Juventus e Udinese. La squadra di Maurizio Sarri insegue la qualificazione ai quarti di finale - dove troverà la vincente del confronto tra Roma e Parma - e la terza vittoria in gare ufficiali in questo 2020. Momento positivo anche quello dei ragazzi di Gotti, che vengono da 3 successi consecutivi in campionato.



PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Bernardeschi; Douglas Costa; Higuain, Dybala. All. Sarri.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Opoku, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Barak, Jajalo, Walace, Larsen; Nestorovski, Lasagna. All. Gotti.