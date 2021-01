1









Mercoledì sera la Juventus sarà impegnata in Coppa Italia nella partita contro la Spal valevole per i quarti di finale del torneo nazionale. La partita, sulla carta, appare piuttosto agevole e Pirlo, come già fatto contro il Genoa, potrebbe dare di nuovo spazio ai giovani. Come ipotizza Tuttosport oggi, in difesa si potrebbe rivedere Radu Dragusin, ormai aggregato alla prima squadra. Tra gli altri, ci potrebbe essere spazio, magari a partita in corso, per Fagioli a centrocampo e Di Pardo sul laterale destro. Non è escluso, però, che Pirlo possa decidere di aggregare altri giovani dalla primavera: sabato pomeriggio era presente a Vinovo ad osservare da vicino l'Under 19 bianconera.