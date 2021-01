E' questo il terzo quarto di finale di Coppa Italia, in scena alle 20.45 allo Stadium. I bianconeri sfidano la vincente della gara contro il Sassuolo e si giocano l'accesso alle semifinali contro l'Inter. Non ci saranno Ronaldo, Bentancur e Dybala, tutti a casa per riposo o infortuni.Un po' di riposo per chi ha giocato tanto e spazio per chi ne cerca sempre di più.Juventus (4-4-2) - Buffon; Demiral, De Ligt, Dragusin, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Morata. All. PirloSpal (3-4-2-1) - Berisha; Okoli, Vicari, Ranieri; Dickmann, Esposito, Missiroli, Sernicola; Brignola, Seck; Floccari. All. Marino