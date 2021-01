5









E' il giorno di Juve-Spal. E' il giorno dei quarti di finale di Coppa Italia, dell'attesa dell'Inter, prima semifinalista, e del lancio dei giovani da parte di Pirlo. In una gara che presenta solo insidie per i bianconeri: la vittoria è scontata, una sconfitta sarebbe un tonfo incredibile. E allora, ecco che la Juventus dovrà mantenere altissimo il livello di concentrazione. Anche perché la Coppa è un obiettivo stagionale e come tale va trattato. La Supercoppa insegna.



LE SCELTE - Buffon torna in porta, in difesa chance per Di Pardo. De Ligt e Demiral sarà la coppia - per una volta - del presente. A sinistra? Frabotta si candida per un posto, occhio a gara in corso ad Alex Sandro. In mezzo può esserci una chance per Fagioli, davanti confermato Kulusevski: riposa Ronaldo.



DOVE VEDERLA - La partita si giocherà alle ore 20.45 e sarà visibile su Rai 1, oltre alle piattaforme streaming della stessa RAI.



Guarda la gallery dedicata per le probabili formazioni.