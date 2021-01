A inizio anno, ovvero a inizio mese, abbiamo fatto il punto sul calendario della Juventus in questo mese di gennaio. Un accrocchio densissimo di partite, due a settimana tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa (quest'ultima in programma mercoledì prossimo contro il Napoli) per un totale di 8 gare. Se già così lo scenario era parecchio impegnativo per la squadra di Pirlo, il passaggio del turno nella coppa nazionale ottenuto ieri contro il Genoa ai supplementari ha aggiunto un ulteriore impegno alla Juve:Il gennaio rovente diventa ancora più rovente.