Stasera la Juventus affronterà la Spal nei quarti di finale di Coppa Italia, e se dovesse accere alla semifinale si ritroverà contro l'Inter di Antonio Conte. Ma come sta la Spal? Quinta in Serie B, è a -1 dalla promozione diretta e nell'ultima partita ha pareggiato 1-1 contro la Cremonese. Ancora imbattuta nel 2020, l'ultima sconfitta è del 30 dicembre scorso contro il Brescia. Si è qualificata ai quarti di Coppa Italia eliminando il Sassuolo con una vittoria per 2-0 grazie alle reti di Missiroli e Dickmann.