Tempo di Coppa Italia per la Juve, che questa sera all'Allianz Stadium affronterà il Sassuolo per conquistare il passaggio alla semifinale. Dopo la vittoria contro il Verona firmata dai nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria, l'entusiasmo è quasi alle stelle tra i tifosi bianconeri, che ora sperano di esultare anche in una partita che Allegri ha definito "uno degli obiettivi di inizio stagione". Si tratta, peraltro, di una prima volta per le due squadre, che finora non si sono mai incontrate in Coppa Italia.



DOVE VEDERE IL MATCH - La gara, con fischio d'inizio alle 21.00, sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro da Mediaset, su Canale 5, con diretta streaming anche attraverso il servizio Mediaset Infinity. Qui su IlBianconero.com ci sarà la diretta testuale, con ampio pre e post partita, commenti, pagelle e tutte le voci direttamente dal nostro inviato all'Allianz Stadium.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Previsto qualche cambio rispetto alla sfida contro il Verona. Per questa partita, comunque, Allegri si affiderà principalmente ai titolari, anche se in difesa - con Chiellini out per infortunio - Rugani dovrebbe prendere il posto di De Ligt al fianco di Bonucci. Da non escludere anche una sorpresa in attacco. Sfoglia la nostra gallery per scoprire le possibili scelte del tecnico bianconero.