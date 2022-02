di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

E alla fine arriva Vlahovic. Alla fine proprio, però. La Juve vince 2-1 e passa il turno in Coppa Italia: storie meravigliose del calcio, proprio Dusan la porta a Firenze, magari senza "bacione" stavolta. In attesa dello scontro (bellissimo) che sarà nella doppia semifinale, c'è questa partita che racconta tanto della squadra di Allegri. Nel male - messi sotto per possesso palla, occasioni e ambizioni - e poi ovviamente nel bene. La differenza sostanziale nel passato è nettamente l'uomo con la 7: che fatica, che lotta, che sbaglia tanto eppure continua a crederci fino alla fine, quando anche il Sassuolo era convinta di giocarsela nell'extra time.



La decide Dusan, la vince Allegri, l'obiettivo Coppa Italia è ancora in vita. Anzi: gode di ottima salute. Come l'entusiasmo (e non più l'euforia) che generano notti come queste. Non proprio magiche, comunque necessarie.



