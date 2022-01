Scelta la squadra arbitrale per il match di domani sera tra Juve e Sampdoria, valida per l'ottavo di finale di Coppa Italia. Come comunicato dall'AIA, a dirigere la sfida all'Allianz Stadium sarà Fourneau, coadiuvato dagli assistenti Lombardo e Pagnotta. Designato come quarto uomo Baroni, mentre al Var ci sarà Nasca, con Tegoni all'Avar. Il fischio d'inizio della partita è previsto alle 21.00.