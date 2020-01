Sfortunato sul gol di Under, salva il risultato dicendo no a Florenzi pochi minuti dopo.Esce per un problema muscolare, non ci voleva. (41’Ottima spinta, Higuain si mangia il 4-1 su suo cross.)Chiude la partita già a fine primo tempo.Qualche passaggio a vuoto ma salva tutto su Kalinic che era pronto a insaccare il 3-2 e regalare allo Stadium 20 minuti di panico.Non in perfette condizioni fisiche, tiene botta.Segna il suo primo gol stagionale. Un po' di fortuna c’è ma è anche bravo ad allungare la zampa e buttarla dentro di punta. Per un’ora s’inserisce senza soluzione di continuità.Alza la diga, nel primo tempo ne prende tante nella zona alta del campo. In crescita.Partita importante, di quantità e qualità. (76’Entra in tutti e tre i gol, fa due assist. Sprinta per oltre un’ora, quando non ne ha più Sarri lo toglie e se lo coccola mentre sta rientrando in panchina. (67’Col pilota automatico.)Con lui sembra tutto facile. Il gol del vantaggio lo segna con una semplicità disarmante. È in stato di grazia e si vede ancora una volta.Non segna ed è un peccato perché il 4-1 avrebbe coronato un’azione clamorosa. Il Pipa però è importantissimo per tenere alta la squadra e per giocare con la squadra. Fondamentale.Forse la prova migliore della sua Juve fino a questo punto della stagione. Mette sotto la Roma che scende in campo con tutte le prime linee, per un tempo non gli fa vedere palla. Peccato che in qualche modo la Juve prenda sempre gol.Pau Lopez 6.5; Florenzi 4.5 (68’ Veretout 6), Mancini 4.5, Smalling 5.5, Kolarov 5; Diawara 6 (76’ Bruno Peres sv), Cristante 4; Under 6, Pellegrini 5, Kluivert 5 (46’ Santon 6); Kalinic 4.5. All. Fonseca 5.