Dominio della Juve allo Stadium che batte la Roma 3-1 e si qualifica alle semifinali di Coppa Italia. Vantaggio bianconero al 26' con Cristiano Ronaldo, che finalizza una grande azione solitaria. I giallorossi erano andati vicini al gol con Kluivert prima del vantaggio segnato dall'attaccante portoghese. Al 38' raddoppia Rodrigo Bentancur dopo un fortunato rimpallo in area e al termine dei primi 45 minuti "chiude" i conti Bonucci buttando dentro un assist di Douglas Costa. Partita in ghiaccio, i bianconeri hanno un piede in semifinale di Coppa Italia. Nel secondo tempo Kalinic prende palo dopo una respinta di Buffon. Al 50' però il portiere bianconero butta accidentalmente in rete la conclusione di Under che si era stampata sulla traversa e qualche minuto dopo dice no a Florenzi che stava per segnare il possibile 3-2. Poi i bianconeri controllano e strappano il meritato pass per il prossimo turno.