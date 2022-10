Missione compiuta per la, che batte ilper 3 a 1 e supera il primo turno didi Serie C. Di seguito le nostre pagelle del match.- Si prende un rischio enorme fermando Buso in area, l'arbitro lo grazia. L'impressione è che il rigore fosse netto.- Un po' opaco.- Il migliore della retroguardia, è sempre attento e mette anche lo zampino sul primo gol. Forse anche sua qualche responsabilità sulla rete di Sangalli, lasciato completamente solo.- Non una delle sue migliori giornate, ma non fa danni.- Fa il suo, lo fa bene.Sulla falsariga di Turicchia.- Non brilla particolarmente, ma è sempre ordinato (dal 76' ZUELLI s.v.)- Da ex di giornata non incide, si vede poco (dal 76' BARRENECHEA s.v.)- Tra i più propositivi, cerca i compagni e fa partire diverse azioni pericolose. In crescita. (Dal 63' COMPAGNON 6 - Si fa vedere e prova a cambiare l'inerzia del match)Poco nel vivo del gioco nel primo tempo, con il gol prende fiducia. Del resto, con la palla sulla linea di porta non può davvero sbagliare. (Dal 63' CERRI 6 - Buon ingresso in campo, ma non ha occasioni per incidere)- Lui corre, corre sempre. La difesa bluceleste non lo tiene, per fermarlo non può fare altro che stenderlo. Il più brillante dei suoi per tutto il match, il gol è la ciliegina sulla torta di una serata memorabile (dall'87' LIPARI s.v.)- La partita si decide sostanzialmente sugli episodi, ma la Juve è ben messa in campo e alla lunga riesce a far emergere la propria qualità.