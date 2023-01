Ottavi di finale di, gara secca e prima partita in assoluto nel torneo per la Juventus di Massimiliano: di fronte, ildi Palladino, che dal debutto in campionato proprio con i bianconeri - con conseguente vittoria - ha dato gioco, impronta e risultati alla squadra del presidente Silvio Berlusconi e dell'amministratore delegato Adriano Galliani. Dunque, test assolutamente da non sottovalutare. Con una particolarità: il tecnico juventino sarà squalificato, al suo posto ci sarà il viceLa gara sarà visibile in diretta alle ore 21, in TV su Canale 5 così come in diretta streaming su Mediaset Play. Diretta testuale su IlBianconero.com, con commenti, analisi e pagelle del match.Allegri varierà tanto la formazione iniziale rispetto al match di Napoli di venerdì. Spazio ai giovani e alle "seconde linee", a partire dalla scelta di Perin, portiere di Coppa. Guarda nella gallery dedicata le probabili formazioni della sfida.