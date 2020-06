Non è ancora ufficiale, ma arrivano indiscrezioni praticamente certe: chi ieri chiedeva a gran voce un orario per Juve-Milan - del resto, mancava soltanto l'ultima informazione - è stato prontamente accontentato. La partita dovrebbe disputarsi alle 20.45 del 12 giugno: manca l'ultimo okay per renderlo concreto. "Avremo prima un ampio pre-partita su Rai Sport HD dalle 19: 30 e poi dalle 20:30 su Rai 1. Avremo ospiti importanti e ci fa piacere sottolineare che questa sarà anche la ripresa dei programmi storici di Rai Sport", l'indicazione di Errico Varriale. Che annuncia così il ritorno del calcio giocato in Italia.