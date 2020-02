Due degli attaccanti più iconici della Serie A si sfidano questa sera per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Avete bisogno di informazioni? Siamo qui per voi.- Sono due i giocatori in diffida in casa Juventus. Per quanto riguarda la Coppa Italia, infatti, Sarri dovrà prestare attenzione a Matuidi e Higuain, unici due con un cartellino giallo pendente. Ben sei i possibili stop per Pioli in caso di giallo: Castillejo, Kjaer, Hernandez, Krunic, Rebic e Zlatan Ibrahimovic.Da Buffon a Ronaldo: scopri la probabile formazione nella gallery dedicata.