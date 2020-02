Niente turnover per Cristiano Ronaldo. In vista della gara di domani della sua Juventus contro il Milan, valida per la semifinale di Coppa Italia, il portoghese dovrebbe essere regolarmente in campo dal primo minuto. E' quanto riferisce Sky Sport che spiega come i bianconeri puntino sul loro asso, soprattutto Maurizio Sarri, per uscire da un momento difficile nelle gare lontano da Torino. Dopo le sconfitte contro Napoli e Verona nelle ultime due trasferte, infatti, la Juve vuole ripartire: lo farà dal Milan, dalla Coppa Italia, con un trofeo in vista, da giocare e vincere.