Maurizio Sarri può sorridere in vista della partita di domani contro il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia: l'allenatore della Juventus ha ritrovato Sami Khedira e Douglas Costa, grazie anche al rinvio della sfida scudetto contro l'Inter fissata per il 13 maggio (salvo nuovi cambiamenti): il tedesco e il brasiliano si sono ormai messi alle spalle i loro rispettivi infortuni e si stanno allenando giò da qualche giorno alla Continassa con il resto della squadra. Non è escluso che i due possano scendere in campo per uno spezzone di partita.