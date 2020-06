Tra le novità di questa edizione straordinaria della Coppa Italia che riapre il calcio italiano con la semifinale di ritorno tra Juventus e Milan in programma domani sera, c'è l'abolizione dei tempi supplementari: in caso di parità al fischio finale, infatti, si andrà direttamente ai calci di rigore. Chi li tira? Ronaldo e Dybala non si toccano, sono le certezze; altri due rigoristi dovrebbero essere Pjanic e Bonucci che in passato ne hanno già tirati. Douglas Costa e Bernardeschi si giocano l'ultimo penalty a disposizione.